Кубок Испании: «Реал» и «Барселона» забили по одному голу

Барселона, Испания, , 03:11 — REGNUM Вничью сыграли испанские футбольные команды «Барселона» и «Реал» в полуфинале Кубка Испании, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра, проходившая в Барселоне на стадионе Camp Nou, завершилась со счетом 1:1. Первый гол был забит «Реалом» на 6-й минуте (полузащитник Лукас Васкес). «Барселона» забила свой гол на 57-й минуте (нападающий Малком).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это была первая полуфинальная игра между командами. Ответный матч пройдет в испанской столице 27 февраля на стадионе Estadio Santiago Bernabéu.

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