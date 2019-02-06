Среда, 6 Февраля 2019 года
21:09:18 МСК

Вихлянцева одержала победу в матче Кубка Федерации

Спорт

Сборная России повела в противостоянии с Польшей со счётом 1:0

Москва, 6 февраля 2019, 21:09 — REGNUM  Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек в матче Кубка Федерации. Встреча, продолжавшаяся 53 минуты, завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Вихлянцева пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и ни одного брейка.

Таким образом, сборная России повела в противостоянии с Польшей со счётом 1:0.

Далее Анастасия Павлюченкова встретится с Магдой Линетт, а Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина сыграют в паре против Магдалены Фрех и Алиции Росольской.

Читайте также: Теннисистки из Казахстана выиграли первый матч в Кубке федерации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить