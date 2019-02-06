Вихлянцева одержала победу в матче Кубка Федерации

Москва, , 21:09 — REGNUM Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек в матче Кубка Федерации. Встреча, продолжавшаяся 53 минуты, завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Вихлянцева пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и ни одного брейка.

Таким образом, сборная России повела в противостоянии с Польшей со счётом 1:0.

Далее Анастасия Павлюченкова встретится с Магдой Линетт, а Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина сыграют в паре против Магдалены Фрех и Алиции Росольской.

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