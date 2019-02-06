Остон Мэттьюс получил новый жирный контракт с «Торонто»

Торонто, Канада, , 21:00 — REGNUM 6 февраля представительство канадского клуба «Торонто Мейпл Лифс» в СМИ официально объявило о подписании долгосрочного контракта со своим самым ярким игроком Остоном Мэттьюсом.

Согласно распространённой информации о новом соглашении игрока, контракт рассчитан на 5 лет, общая сумма 58,1 миллиона долларов США.

Приводим подробные детали контракта игрока, который вступит в силу по окончанию старого соглашения 1 июля 2019 года:

в сезоне 2019/2020 Остон Мэттьюс получит 15,2 млн долларов в виде подписного бонуса и лишь 700 тысяч в размере зарплаты. Такое же условие, согласно контракту, будет действовать в сезон 2020/2021 годов.

На следующий год сумма подписного бонуса уменьшится до 9,7 миллиона долларов, а к зарплате прибавят ещё 50 тысяч.

С начала сезона 2022/2023 по последние числа июня 2024 года условия контракта изменятся следующим образом: подписной бонус станет 7,2 миллиона долларов, но зарплата не изменится.

Несмотря на невысокую зарплату за сезон, как прописано в контракте, в платежной ведомости клуба на протяжении следующих 5 лет будет учитываться сумма 11,6 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что «Торонто» подписали американского игрока после драфта НХЛ 2016 года, когда выбрали его под знаменательным общим первым номером. Мэттьюс сразу получил право выступать за основную команду «клиновых листьев» и с ходу реализовал возлагаемые на него надежды руководства «Торонто». Юный талант удивляет поразительной результативностью. В первых 7 стартовых играх сезона Остон отметился 16 очками, однако, вскоре потерял лидирующие позиции в лиге по результативности, проведя следующие 4 встречи без отличительных баллов. В матче 27 октября против «Виннипега» игрок получил травму и не имел игровой практики на протяжении дальнейшего месяца. Возвращение Остона прошло успешно. 21-летний центрфорвард набрал 3 (2+1) очка в игре с «Шаркс», начав новую результативную серию. Нынешний сезон показывает Мэттьюса, как центробразующего игрока «Лифс», на которого всегда готовы рассчитывать его партнёры по команде. Хладнокровность юного игрока атаки позволила ему оформить уже 23 гола и столько же передач в 38 матчах сезона. Сейчас на счету американца уже 178 (97+81) очков за 182 сыгранных матча, после трёх неполных сезонов в лиге.