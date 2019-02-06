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Законопроект о местах для колясочников на стадионах готовится в Госдуме

Спорт

Но на это могут потребоваться дополнительные средства из бюджета

Москва, 6 февраля 2019, 17:40 — REGNUM  Координационный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме поддержал законопроект об обеспечении всех спортивных объектов местами для инвалидов-колясочников. Об этом заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Законопроект разработал депутат Михаил Терентьев («Единая Россия»). Автор инициативы предлагает прописать в законе, что на всех спортивных сооружениях должны выделяться места для инвалидов-колясочников.

«0,75 объема площади соответствующего стадиона или спортивного зала», — уточнил Исаев.

Большинство депутатов поддержало инициативу.

«Это строго соответствует ратифицированной нами конвенции о правах инвалидов, поэтому концептуально законопроект был координационным советом поддержан», — заявил Исаев.

Однако, по его словам, реализация законопроекта скорее всего требует расходов бюджетов разных уровней, поэтому депутаты намерены перед рассмотрением инициативы направить запрос в правительство и получить официальный отзыв на законопроект.

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Проблемы инвалидов
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