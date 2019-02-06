«Адмирал» обыграл «Куньлунь» и одержал четвёртую победу подряд

Владивосток, , 15:58 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Адмирала» отличились защитник Александр Угольников, а также нападающие Юрий Петров и Александр Коннов.

В составе «Куньлуня» точными бросками отметились Вели Матти-Савинайнен и Джастин Фонтейн.

Для «Адмирала» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 43 очка в 56 матчах. «Куньлунь» идёт на 20-м месте, в активе команды 47 очков в 57 играх.

«Адмирал» (Владивостокск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

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