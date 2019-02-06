«Халл Сити» представил новую эмблему клуба

Халл, Великобритания, , 15:11 — REGNUM Английский футбольный клуб «Халл Сити» представил новую эмблему. Об этом 6 февраля сообщается на странице команды в Twitter.

На логотипе, как и раньше, изображена голова тигра. Но дизайн был видоизменён, а над рисунком появилось название клуба.

https://twitter.com/HullCity/status/1092739619630837760

Добавим, что тигр появился на эмблеме «Халла» в 1970-х годах. А предыдущий вариант логотипа не менялся с 2001 года.

Напомним, в 2017 году главным тренером «Халла» был российский специалист Леонид Слуцкий. В настоящее время команда выступает в Чемпионшипе и занимает 10-е место, набрав 43 очка в 30 турах.

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