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Шипачёв будет капитаном сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура

Спорт

Третий этап Евротура пройдёт в Стокгольме с 7 по 10 февраля

Москва, 6 февраля 2019, 14:15 — REGNUM  Капитаном сборной России по хоккею на шведском этапе Евротура будет форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Илья Воробьёв.

«Шипачёв будет капитаном сборной России на шведском этапе Евротура», — сказал Воробьёв.

Напомним, третий этап Еврохоккейтура пройдёт в Стокгольме с 7 по 10 февраля. В первом матче сборная сыграет против Финляндии. Этот матч российской команды вынесен в Ярославль.

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