Среда, 6 Февраля 2019 года
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IBU сократил дистанции индивидуальных гонок на этапе КМ в Канаде

Спорт

Такое решение принято в связи с аномальными морозами

Кэнмор, Канада, 6 февраля 2019, 13:44 — REGNUM  На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе будут сокращены дистанции индивидуальных гонок. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU), сообщает телеканал NRK.

Дистанции сокращены с 20 до 15 километров у мужчин, а у женщин — с 15 до 12,5 километров.

Отмечается, что такое решение принято в связи с аномальными морозами, которые установились в Канаде. В предстоящие выходные ожидается, что температура воздуха опустится до минус 30 градусов. При этом IBU не разрешает проводить соревнования при температуре ниже 20 градусов.

Кроме того, внесены изменения в календарь этапа. 7 февраля пройдут индивидуальные гонки в сокращённом формате, 8 февраля состоятся эстафетные гонки, а 9 февраля — масс-старты.

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