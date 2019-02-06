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Футболиста «Енисея» Сарра обвинили в изнасиловании

Спорт

В Норвегии Сарра обвиняют в насильственных действиях сексуального характера

Красноярск, 6 февраля 2019, 13:19 — REGNUM  Сенегальский полузащитник Бабакар Сарр, перешедший из норвежского «Мольде» в красноярский «Енисей», обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает Nettavisen.

Отмечается, что Сарр обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и является фигурантом уголовного дела. 14 февраля в Норвегии пройдёт заседание суда.

При этом футболиста уже не в первый раз обвиняют в подобных действиях. Аналогичные дела в его отношении заводились два раза, однако его вина не была доказана.

Представители Сарра отрицают его вину и утверждают, что дело будет закрыто.

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