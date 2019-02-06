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«Рубин» попросил Карадениза подождать с выплатой зарплаты

Спорт

В клубе попросили с пониманием отнестись к задержкам по выплатам

Казань, 6 февраля 2019, 12:49 — REGNUM  Казанский «Рубин» не отказывается от долгов перед бывшим игроком команды Гёкденизом Караденизом, но просит подождать. Об этом 6 февраля сообщает «Р-спорт».

В «Рубине» признали, что долг перед Караденизом действительно есть, и он составляет около 60 млн рублей. Однако в клубе попросили с пониманием отнестись к задержкам по выплатам.

«Клуб не отказывается от долга и всё выплатит, но просит легенду клуба отнестись с пониманием к текущей финансовой ситуации», — заявили в «Рубине».

Ранее стало известно, что Карадениз пожаловался на долги по зарплате в Российский футбольный союз (РФС).

Напомним, после окончания сезона 2017/18 Карадениз объявил о завершении спортивной карьеры.

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