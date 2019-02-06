Защитник «Оклахомы» Уэстбрук сделал трипл-дабл в шестом матче подряд

Оклахома-сити, США, , 12:19 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 132:122.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 39 очков. Кроме того, защитник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 16 очков 15 подборов и 16 результативных передач.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал защитник Теренс Росс, набравший 26 очков.

На сегодняшний день «Оклахома-Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 24-м месте.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 132:122 (31:32, 31:37, 36:23, 34:30).

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