Среда, 6 Февраля 2019 года
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«Индиана» разгромила «Лейкерс» с разницей в 42 очка

Спорт

Встреча завершилась со счётом 136:94

«Индиана» разгромила «Лейкерс» с разницей в 42 очка
Баскетбольный мяч

Индианаполис, США, 6 февраля 2019, 11:55 — REGNUM  «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 136:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Боян Богданвич, набравший 24 очка. Кроме того, форвард Таддеус Янг оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Леброн Джеймс, набравший 18 очков.

На сегодняшний день «Индиана» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 16-м месте.

«Индиана Пэйсерс» (Индианаполис) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21).

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