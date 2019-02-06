Ковальчук может перейти из «Кингз» в другой клуб НХЛ

Лос-Анджелес, США, , 11:40 — REGNUM Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может сменить клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Ковальчук может отказаться от пункта в контракте, который запрещает смену команды. При этом он готов перейти в клуб, претендующий на победу в Кубке Стэнли.

Также сообщается также, что в «Лос-Анджелесе» довольны Ковальчуком. Однако цели клуба и его лидеров на данный момент расходятся.

Напомним, 35-летний Ковальчук перешёл в «Лос-Анджелес» летом 2018 года из санкт-петербургского СКА. Ранее он играл в НХЛ в составе «Нью-Джерси Дэвилз».

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