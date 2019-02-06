Найроби, , 11:38 — REGNUM FIFA требует расследования «договорных матчей» в Кении, в том числе одного матча на Кубке мира в 2010 году. Об этом сообщает BBC Swahili.

Причиной стало предварительное расследование о причастности бывшего игрока из Кении Джорджа Овино и гражданина Сингапура Уилсона Радж Перумал к организации договорных матчей.

Доклад FIFA указывает на причастность Овино и Перумал к организации договорных матчей в период между 2009 и 2011 годами. В том числе и один матч Кения-Тунис на Кубке мира в 2010 году. Доказательства были обнаружены в электронной переписке Овино и Перумал.

Овино играл за Кению в 2008—2015 годах, однако он отрицает обвинения FIFA, которые впервые были оглашены в сентябре 2018 года.

В соответствии с докладом FIFA, Перумал, гражданин Сингапура, связывался с игроками Кении и договаривался о результатах матча.

Расследование продолжается.