«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с китайскими иероглифами

Барселона, Испания, , 11:26 — REGNUM «Барселона» сыграет в форме с китайскими иероглифами в матче против мадридского «Реала». Об этом 6 февраля сообщается на странице каталонского клуба в Twitter.

Имена игроков будут продублированы на китайском языке. Таким образом сине-гранатовые решили отметить новый год по китайскому календарю.

https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1092959832221437952

Напомним, первый полуфинальный матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 6 февраля на стадионе «Камп Ноу».

Ответный матч состоится 27 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Там же 2 марта пройдёт и «эль-класико» в рамках чемпионата Испании.

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