Гол Задорова не помог «Колорадо» в матче с «Коламбусом»

Денвер, США, , 11:13 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Коламбуса» дубль оформил нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Ещё по шайбе забросили Оливер Бьёркстранд, Кэм Аткинсон, Джош Андерсон и Александер Веннберг.

Результативной передачей отметился форвард «Джекетс» Артемий Панарин, а голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков по своим воротам.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились форвард Эрик Джонсон, Самуэль Жирар, а также российский нападающий Никита Задоров.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 65 очков в 53 матчах. «Колорадо» идёт на 13-м месте, в активе команды 61 очко в 52 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 3:6 (2:2, 1:1, 0:3).

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