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Бержерон оформил дубль в юбилейном матче в НХЛ

Спорт

«Бостон» одержал победу над «Айлендерс» со счётом 3:1

Бостон, США, 6 февраля 2019, 10:57 — REGNUM  «Бостон Брюинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Патрис Бержерон, для которого этот матч стал юбилейным — хоккеист провёл 1000 матчей в НХЛ. Ещё одну шайбу забросил Петер Цегларик.

В составе «Айлендерс"точным броском отметился форвард Джордан Эберле.

На сегодняшний день «Бостон» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 65 очков в 53 матчах. «Айлендерс» идёт на седьмом месте, в активе команды 66 очков в 52 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

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