ФК «Анжи» обязали погасить долги перед туристической компанией

Махачкала, , 10:09 — REGNUM В Дагестане состоялось слушание по иску ООО «Спортлэнд тур», ответчиком по которому проходит махачкалинский футбольный клуб «Анжи». Требование туристической компании о взыскании с клуба задолженности в размере 400 тыс. рублей и неустойки в размере 156 тыс. рублей было полностью удовлетворено, сообщили ИА REGNUM 6 января в пресс-службе Арбитражного суда республики. Кроме того, «Анжи» должен будет возместить истцу судебные расходы в размере 16,5 тыс. рублей.

Издание «АиФ Дагестан» передаёт, что данная задолженность перед компанией связана с организацией ею поездок сотрудников клуба за пределы России на матчи Лиги Европы UEFA сезона 2012/2013, а также оказанием услуг, связанных с организацией учебно-тренировочных сборов футболистов.

Напомним, еврокубковая кампания сезона 2012/2013 выдалась для махачкалинского клуба весьма успешной. В группе с английским «Ливерпулем», итальянским «Удинезе» и швейцарским «Янг Бойз» команда заняла второе место и вышла в плей-офф. На стадии 1/16 «Анжи» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее «Ганновера» из Германии, но в 1/8 финала уступил английскому «Ньюкаслу» и покинул турнир.

Как сообщало ИА REGNUM , с лета 2018 года махачкалинский ФК «Анжи» испытывает колоссальные финансовые проблемы. К осени долги клуба, в том числе перед игроками, тренерским штабом и персоналом, достигли 300 млн рублей. Существовала угроза снятия команды с чемпионата России 2018/19.

В декабре размер задолженности удалось сократить до 220 млн рублей, в том числе и благодаря финансовой поддержке со стороны российской премьер-лиги. «Анжи» получил возможность частично погасить долги по заработным платам. На фоне имеющихся проблем в декабре-январе ряд ведущих игроков разорвали контракты и покинули клуб. На сегодняшний день команда находится в Кисловодске, где проводит учебно-тренировочный сбор.

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