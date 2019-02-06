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Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Питтсбург»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Питтсбург»
pleclown
Андрей Свечников

Питтсбург, США, 6 февраля 2019, 09:57 — REGNUM  «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Каролины» шайбы забросили Джордан Мартинук, Бретт Песке, Майкл Ферланд, а также российский нападающий Андрей Свечников.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 58 очков в 53 матчах. «Питтсбург» идёт на 12-м месте, в активе команды 62 очка в 53 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

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