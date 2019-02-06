Ковальчук забросил шайбу своей бывшей команде

Ньюарк, США, , 09:52 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Тайлер Тоффоли. Также отличились Адриан Кемпе, Дион Фанёф и российский нападающий Илья Ковальчук.

В составе «Нью-Джерси» точным броском отметился форвард Павел Заха.

Отметим, что Ковальчук впервые вышел на лёд против своей бывшей команды, болельщики которой относятся к нему недружелюбно.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 48 очков в 53 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 30-м месте, в активе команды 47 очков в 52 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

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