Среда, 6 Февраля 2019 года
09:52:35 МСК

Ковальчук забросил шайбу своей бывшей команде

Спорт

«Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси» со счётом 5:1

Ньюарк, США, 6 февраля 2019, 09:52 — REGNUM  «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Тайлер Тоффоли. Также отличились Адриан Кемпе, Дион Фанёф и российский нападающий Илья Ковальчук.

В составе «Нью-Джерси» точным броском отметился форвард Павел Заха.

Отметим, что Ковальчук впервые вышел на лёд против своей бывшей команды, болельщики которой относятся к нему недружелюбно.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 48 очков в 53 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 30-м месте, в активе команды 47 очков в 52 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Читайте также: Фанаты «Нью-Джерси Дэвилз» призвали Ковальчука вернуться в Россию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить