Стало известно, почему Ракицкий не поёт гимн Украины

Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM Украинский защитник Ярослав Ракицкий, перешедший в санкт-петербургский «Зенит», не поёт гимн Украины, потому что не хочет. Об этом заявил бывший пресс-атташе «Шахтёра» Руслан Мармазов, 6 февраля сообщает «Спорт-экспресс».

"Говорит, что просто не хочет. Мне кажется, когда его начали заставлять это делать, желания стало еще меньше», — сказал Мармазов.

Также он добавил, что Ракицкого больше не будут вызывать в сборную Украины из-за перехода в «Зенит». При этом, по его словам, в этом нет никакой проблемы, поскольку Ракицкий на уровне сборной уже всё доказал.

«И доказал своей игрой, а не целованием вышиванки, как кое-кто другой», — добавил Мармазов.

Напомним, в конце января Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра», в котором он играл с 2009 года.

В составе сборной Украины он сыграл 54 матча и забил пять голов. 5 февраля фамилию Ракицкого убрали из состава сборной Украины на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

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