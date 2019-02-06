Российский гонщик Шварцман продложит выступления в чемпионате «Формула-3»

Рим, , 07:59 — REGNUM Российский пилот Роберт Шварцман продолжит выступления в «Формуле-3» в 2019 году: команда Prema Racing продлила контракт с 19-летним уроженцем Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном веб-сайте европейского чемпионата 5 февраля.

«Мы рады сохранить Роберта на сезон 2019 года. Он обладает огромным талантом и высокой скоростью, поэтому мы считаем, что он может быть одним из тех людей, которые сыграют большую роль в автоспорте», — сказал руководитель итальянской команды Prema Racing Рене Розен.

Роберт Шварцман с радостью прокомментировал продление контракта и отметил, что нашел «химию» в отношениях с командой во второй части прошлого сезона.

«Это здорово — быть частью семьи, и я чувствую себя особенно комфортно. Наша цель — выиграть чемпионат, и я уверен, что у Prema есть потенциал для достижения этой цели», — сказал пилот.

В 2018 году российский гонщик завоевал три поул-позиции и 11 подиумов, в том числе две победы. Особенно удачной была вторая половина сезона. По итогам года Шварцман стал победителем зачета новичков.

Читайте также: Фернандо Алонсо намекнул на возможное возвращение в «Формулу-1»