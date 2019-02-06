Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ

вашингтон, США, , 07:44 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории лиги.

Так, в матче «Вашингтона» с «Ванкувером» (3:2) Овечкин сделал результативную передачу, набрав 1180-е очко в своей карьере в Соединенных Штатах.

Таким образом Овечкин превзошел показатель другого российского нападающего Сергея Федорова, который закончил карьеру в 2009 году и на счету которого 1179 очков за 1248 матчей. У Овечкина — 1055 игр.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ команда Александра Овечкина занимает 10-е место, в активе «Вашингтон Кэпиталз» 64 очка.

Ранее шайба Овечкина попала в топ-10 голов первой половины сезона НХЛ. Лучшим был признан гол нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

Читайте подробнее: Гол Овечкина вошёл в топ-10 первой половины сезона в НХЛ