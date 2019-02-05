Американская горнолыжница разогналась до 100 км/ч и вылетела с трассы

Берн, , 22:26 — REGNUM Американская титулованная горнолыжница Линдси Вонн во время заезда на чемпионате мира в Оре (Швейцария) смогла разогнаться на лыжном спуске до 100 километров в час и вылетела за пределы трассы. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Eurosport.

Вонн проходила дистанцию в супергиганте. На одном из участков её скорость достигла 100 километров в час, но она наехала на флажок, из-за чего потеряла равновесие и вылетела за пределы трассы.

Несмотря на казалось бы страшное падение, Вонн смогла подняться и самостоятельно уйти с трассы. Серьезных травм она не получила.

Примечательно, что для Вонн данный турнир — последний в карьере. Она является самой титулованной американкой в горнолыжном спорте. Она четыре раза выигрывала Кубок мира, а в 2010 году стала олимпийской чемпионкой.

https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1092761027253538816