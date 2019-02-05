ФК «Ростов» поздравил Криштиану Роналду с 34-летием

Ростов-на-Дону, , 21:53 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» поздравил с днём рождения нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Желто-синие сравнили заслуги португальца с его ровесником — 34-летним капитаном донской команды Александром Гацканом.

«В составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего «Ювентуса». Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34 годам», — предлагает «Ростов» своим подписчикам в социальных сетях.

Из десяти предложенных пунктов объединяющими игроков оказались только три. Это одинаковый возраст футболистов, победы над «Баварией» в Лиге чемпионов УЕФА, а также оба выходили на поле с капитанскими повязками в составе национальных сборных.

Футболистов отличает друг от друга преданность клубу, наличие желтых карточек. Наряду с этим каждый из них провёл 300 матчей за одну команду — Роналду за «Реал», Гацкан за «Ростов».

Справка ИА REGNUM: Александр Гацкан — молдавский футболист, играющий на позиции полузащитника.