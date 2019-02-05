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Сборная России поднялась на одно место в рейтинге Кубка Дэвиса

Спорт

Сборная России переместилась с 22-го на 21-е место

Москва, 5 февраля 2019, 17:58 — REGNUM  Сборная России по теннису поднялась на одно место в рейтинге Кубка Дэвиса. Об этом сообщается на сайте турнира.

Сборная России переместилась с 22-го на 21-е место благодаря победе над командой Швейцарии на предварительном этапе Кубка Дэвиса. При этом российская команда вышла в финальную стадию турнира.

Отметим, что с 2019 года турнир проводится в новом формате. Рейтинг теперь будет публиковаться два раза в год — после квалификационных матчей и финального этапа. В нём будут учитываться достижения команд за последние четыре года.

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