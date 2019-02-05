Ньон, Швейцария, , 17:44 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить правило выездного гола в решающих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает Kicker.

Отмечается, что исполком УЕФА рассмотрит этот вопрос на заседании, которое пройдёт в Риме 6 февраля.

В качестве причины возможной отмены правила называется тот факт, что сегодня в футболе гостевая команда забивает голы проще, чем раньше.

Напомним, правило выездного гола было введено в 1965 году. Оно подразумевает, что при равном счёте в двухматчевом противостоянии приоритет отдаётся команде, которая забила больше голов в гостях.

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