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УЕФА может отменить правило выездного гола

Спорт

Исполком УЕФА рассмотрит этот вопрос 6 февраля

Ньон, Швейцария, 5 февраля 2019, 17:44 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить правило выездного гола в решающих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает Kicker.

Отмечается, что исполком УЕФА рассмотрит этот вопрос на заседании, которое пройдёт в Риме 6 февраля.

В качестве причины возможной отмены правила называется тот факт, что сегодня в футболе гостевая команда забивает голы проще, чем раньше.

Напомним, правило выездного гола было введено в 1965 году. Оно подразумевает, что при равном счёте в двухматчевом противостоянии приоритет отдаётся команде, которая забила больше голов в гостях.

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