Горнолыжница Шиффрин стала четырёхкратной чемпионкой мира

Оре, Швеция, , 17:35 — REGNUM Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала четырёхкратной чемпионкой мира. Она взяла золото в супергиганте на чемпионате мира в шведском Оре.

Второе место заняла представительница Италии София Годжа. Замкнула тройку Коринн Зутер из Швейцарии.

Отметим, что 23-летняя Шиффрин четырежды побеждала на чемпионата мира — в 2013, 2015 и 2017 годах. Кроме того, она является двукратной олимпийской чемпионкой — в 2014 году в Сочи и в 2018 году в Пхёнчхане.

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