«Требуется перезагрузка»: уволен главный тренер пермского БК «Парма»

Пермь, , 17:04 — REGNUM Пермский баскетбольный клуб «Парма» принял кадровое решение. Главный тренер команды Николя Мазур отправлен в отставку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе БК «Парма».

Исполнять обязанности главного тренера будет Вячеслав Шушаков. Он и станет наставником при подготовке игроков Финалу Четырех Кубка России в Нижнем Новгороде.

По словам президента БК «Парма» Сергея Богуславского, в последнее время команда показывает не лучшую игру:

«Серия поражений затянулась, а Пермь ждет совсем других результатов. Мы рассчитывали на то, что положение удастся исправить без «хирургического вмешательства». Однако, последние игры показали, что команде требуется встряска и перезагрузка. К сожалению, отставка тренера — это то решение, которое необходимо для дальнейшего движения команды вперед».

В свою очередь генеральный директор БК «ПАРМА» Александр Башминов отметил, что команда в кризисе, и это было видно давно. После провального матча в Польше состоялся серьёзный разговор с командой, однако спад в игре никуда не делся.