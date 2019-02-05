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Жозе Моуринью согласился на год тюрьмы условно за неуплату налогов

Спорт

Моуринью согласился с приговором испанского суда

Мадрид, 5 февраля 2019, 16:22 — REGNUM  Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью согласился с приговором, который вынес ему испанский суд по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает El Pais.

Моуринью принял вердикт суда в виде одного года тюремного заключения условно и штрафа в размере €2 млн. При этом Моуринью не будет лишён свободы, поскольку в Испании наказание менее двух лет тюрьмы считается условным.

Напомним, когда Моуринью возглавлял мадридский «Реал», его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и сокрытии доходов от имиджевых прав. Всего он задолжал испанским властям €1,9 млн.

Добавим, что ранее с проблемами с испанскими налоговыми органами сталкивались и футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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