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Стало известно, когда Александр Емельяненко проведёт следующий бой

Спорт

Емельяненко примет участие в турнире RCC, который пройдёт 4 мая в Челябинске

Челябинск, 5 февраля 2019, 16:13 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко примет участие в турнире организации RCC, который пройдёт 4 мая в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Уже точно шестой турнир пройдёт в Челябинске. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко», — сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Имя соперника Емельяненко на данный момент не называется. Рассматривается несколько вариантов, в том числе Франсимара Баррозу, с которым Емельяненко должен был драться в декабре.

Добавим, в активе Емельяненко 26 побед, одна ничья и семь поражений.

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Смешанные единоборства
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