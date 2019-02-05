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В Канаде матч студенческих команд закончился массовой дракой

Спорт

В драке приняли участие практически все хоккеисты и даже тренеры команд

Оттава, 5 февраля 2019, 15:46 — REGNUM  В Канаде хоккейный матч между университетскими командами «Акадия Аксмен» и «Сент Фрэнсис Хавьер» (6:3) закончился массовой дракой. Об этом сообщается на сайте «Акадии».

В драке приняли участие практически все хоккеисты и даже тренеры команд.

В результате восемь хоккеистов хозяев, пять игроков из гостевой команды, а также оба главных тренера были удалены до конца игры. При этом общее штрафное время составило 310 минут.

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