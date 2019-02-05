Следующий турнир по Dota 2 пройдёт в Киеве

Киев, , 16:53 — REGNUM Следующий Minor (разновидность турнира) по Dota 2 пройдёт в Киеве с 7 по 10 марта. Турнир будет называться StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor, а призовой фонд составит $300.000, сообщается на сайте StarLadder.

В турнире примут участие восемь команд со всего мира, две из них — представители СНГ. Соревнования пройдут в «Киев Киберспорт Арене». Победитель получит $125 тыс. и место на следующий Major-турнир киберспортивного сезона DreamLeague Season 11. Квалификация пройдёт в онлайн-формате с 7 по 12 февраля.

Напомним, что ранее президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хёрманн заявил, что киберспорта не существует. Он не считает компьютерные соревнования «настоящим спортом» и считает, что они никогда не станут частью Олимпийских игр.

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