РУСАДА дисквалифицировало пятикратного чемпиона России по маунтинбайку

Москва, , 15:31 — REGNUM Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало пятикратного чемпиона России по скоростному спуску маунтинбайкера Николая Пухиря за нарушение антидопинговых правил, 5 февраля сообщается на сайте организации.

Спортсмен нарушил пункт 2.1 антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). Срок дисквалификации отсчитывается с 1 августа 2018 года.

Также РУСАДА за это же нарушение дисквалифицировало на четыре года чемпионку России-2018 по скоростному спуску Веру Дутову.

Напомним, что 1 февраля РУСАДА дисквалифицировало бывшего футболиста ФК «Псков-747» Ивана Ершова сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В организме футболиста были обнаружены следы триметазидина и мельдония