РФС подпишет соглашение с РУСАДА в сфере антидопингового законодательства

Москва, , 14:27 — REGNUM Соглашение по взаимодействию в сфере антидопингового законодательства подпишут представители Российского футбольного союза (РФС) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в интервью ТАСС.

По его словам, документ в сфере антидопингового законодательства, который готовится юристами обеих сторон, будет подписан в ближайшие недели.

Рабочая встреча руководства РФС и РУСАДА состоялась 5 февраля.

Напомним, в мае 2018 г. на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) сообщалось, что расследования в отношении всех футболистов сборной России закрыты из-за недостатка доказательств нарушения ими антидопинговых правил.

В релизе ФИФА говорилось, что специалисты проанализировали на наличие запрещённых веществ все допинг-пробы игроков, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, все дали отрицательный результат.

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