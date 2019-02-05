Москва, , 14:04 — REGNUM Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что рассчитывает на победу на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдёт в Японии. Об этом 5 февраля она рассказала на пресс-конференции в Москве.

«Настроение боевое, хочу доказать прежде всего самой себе, что я все могу и все сделаю», — сказала Загитова.

Она также добавила, что на сегодняшний день пока не катает никакие программы, но скоро пойдёт полная подготовка к чемпионату мира.

Напомним, в январе Загитова заняла второе место на чемпионате Европы, уступив золото соотечественнице Софье Самодуровой. Виной этому стало падение Загитовой в произвольной программе.

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