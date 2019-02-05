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Муслин уволен с поста главного тренера саудовского клуба «Аль-Фейх»

Спорт

Муслин отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды

Эр-Рияд, 5 февраля 2019, 13:55 — REGNUM  Сербский тренер Славолюб Муслин отправлен в отставку с поста главного тренера клуба «Аль-Фейх» из Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Муслин отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. Он возглавил саудовский клуб в октябре 2018 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых шесть раз проиграла, уступив в последних четырёх играх.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейх» после 18 туров занимает 14-е место из 16.

В России Муслин известен по работе с такими клубами, как «Локомотив», «Краснодар» и «Амкар». Кроме того, он возглавлял сборную Сербии.

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