«Формула-1» продлила контракт с Азербайджаном до 2023 года

Баку, , 13:45 — REGNUM В Азербайджане будет проводиться этап гонок «Формулы-1» как минимум до 2023 года. Об этом 5 февраля сообщает RaceFans.

«Формула-1» подписала с Азербайджаном новое трехлетнее соглашение на проведение гонок в столице страны — Баку. Документ подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Керри.

Таким образом, «Гран-При Азербайджана» останется в календаре «королевских гонок» до 2023 года включительно.

Напомним, этап «Формулы-1» проходит в Баку с 2016 года. Действующее соглашение было рассчитано до 2020 года.

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