СБР и ОКР подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке

Москва, , 12:45 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) подписал соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке с Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом 5 февраля сообщил глава СБР Владимир Драчёв на своей странице в Instagram.

«Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке между Олимпийским комитетом России и Союзом биатлонистов России! Всем силы, олимпийских высот и достижений!» — написал Драчёв.

https://www.instagram.com/p/BtfjAUVhHIT/

Напомним, в декабре 2017 года Международный союз биатлонистов (IBU) понизил статус СБР до временного членства. Причиной стали допинг-нарушения российских биатлонистов.

После этого СБР подал заявку на восстановление полного членства в организации. Однако конгресс IBU в сентябре 2018 года проголосовал против этого.

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