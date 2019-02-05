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Дик Адвокат может стать главным тренером «Фейеноорда»

Спорт

Адвокат может сменить Джованни ван Бронкхорста после завершения сезона

Роттердам, Нидерланды, 5 февраля 2019, 12:34 — REGNUM  Голландский тренер Дик Адвокат может возглавить «Фейеноорд». Об этом сообщает Voetbal International.

Отмечается, что 71-летний специалист, который в настоящее время является главным тренером «Утрехта», получил предложение от «Фейеноорда».

Ранее стало известно, что Джованни ван Бронкхорст уйдёт из «Фейеноорда» по окончании текущего сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дик Адвокат покинет пост главного тренера «Утрехта» по завершения сезона. Адвокат и «Утрехт» решили не продлевать контракт.

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