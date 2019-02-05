Дик Адвокат может стать главным тренером «Фейеноорда»

Роттердам, Нидерланды, , 12:34 — REGNUM Голландский тренер Дик Адвокат может возглавить «Фейеноорд». Об этом сообщает Voetbal International.

Отмечается, что 71-летний специалист, который в настоящее время является главным тренером «Утрехта», получил предложение от «Фейеноорда».

Ранее стало известно, что Джованни ван Бронкхорст уйдёт из «Фейеноорда» по окончании текущего сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дик Адвокат покинет пост главного тренера «Утрехта» по завершения сезона. Адвокат и «Утрехт» решили не продлевать контракт.

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