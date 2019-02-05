Стало известно, кто будет новым тренером Симоны Халеп

Бухарест, , 12:07 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп будет тренироваться под руководством нового тренера. Об этом 5 февраля сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Новым тренером Халеп стал бельгиец Тьерри ван Клемпут, который ранее тренировал своего соотечественника Давида Гоффена. Отмечается, что стороны начнут сотрудничество на турнире в Дохе (Катар), который начнётся 11 февраля.

Добавим, что в конце 2018 года теннисистка завершила сотрудничество с Дарреном Кэхиллом, новый сезон начала без тренера. Сейчас она опустилась в рейтинге WTA с первого места на третье.

Под руководством Кэхилла Халеп стала первой ракеткой мира и впервые выиграла турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции Roland Garros.

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