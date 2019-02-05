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Стало известно, кто будет новым тренером Симоны Халеп

Спорт

Новым тренером Халеп стал бельгиец Тьерри ван Клемпут, ранее тренировавший Давида Гоффена

Стало известно, кто будет новым тренером Симоны Халеп
Tatiana
Симона Халеп

Бухарест, 5 февраля 2019, 12:07 — REGNUM  Румынская теннисистка Симона Халеп будет тренироваться под руководством нового тренера. Об этом 5 февраля сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Новым тренером Халеп стал бельгиец Тьерри ван Клемпут, который ранее тренировал своего соотечественника Давида Гоффена. Отмечается, что стороны начнут сотрудничество на турнире в Дохе (Катар), который начнётся 11 февраля.

Добавим, что в конце 2018 года теннисистка завершила сотрудничество с Дарреном Кэхиллом, новый сезон начала без тренера. Сейчас она опустилась в рейтинге WTA с первого места на третье.

Под руководством Кэхилла Халеп стала первой ракеткой мира и впервые выиграла турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции Roland Garros.

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