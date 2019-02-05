Фанаты «Нью-Джерси Дэвилз» призвали Ковальчука вернуться в Россию

Ньюарк, США, , 11:18 — REGNUM Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» призвали российского нападающего Илью Ковальчука вернуться в Россию.

В сети появилась фото, сделанное одним из фанатов «Дэвилз», на котором изображён свитер Ковальчука. При этом вторая часть его фамилии заклеена словом «sucks». Кроме того, на нём написано Go back to Russia («Уезжай обратно в Россию»).

https://twitter.com/rlorello97/status/1092625844000956416

Напомним, в 2010 году Ковальчук подписал 15-летний контракт с «Нью-Джерси» на $100 млн. Однако в составе «Дэвилз» он отыграл всего три года и покинул НХЛ, перейдя в санкт-петербургский СКА.

В 2018 году Ковальчук вернулся в НХЛ и теперь выступает в составе «Лос-Анджелес Кингз».

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