«Авангард» одержал победу над СКА с футбольным счётом

Балашиха, Московская область, , 10:22 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Авангарда» отличились нападающие Сергей Широков и Тейлор Бек.

На сегодняшний день «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 77 очков в 58 матчах. СКА идёт на втором месте, в активе команды 91 очко в 58 играх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на матче, прошедшем в подмосковной Балашихе, присутствовал португальский футбольный тренер Жозе Моуринью. Во время церемонии символического вбрасывания шайбы он поскользнулся и упал на лёд.

«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

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