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«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Лондон, 5 февраля 2019, 10:09 — REGNUM  «Ливерпуль» сыграл вничью «Вест Хэм Юнайтед» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. На 28-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити» на три очка: на счету команды 62 очка после 25 матчей. «Вест Хэм» идёт на 12-м месте, имея в активе 32 очка после 25 игр.

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