Передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону»

Даллас, США, , 09:54 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Далласа» отличились Роопе Хинц, Йон Клинберг, Радек Факса, Маттиас Янмарк и Тайлер Сегин. Российские нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов отметились результативными передачами.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились Оливер Экман-Ларссон, Кевин Коннотон, Винсент Хиностроза и Алекс Гальченюк.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 53 матчах. «Аризона» идёт на 23-м месте, в активе команды 51 очко в 52 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 5:4 (0:1, 1:1, 4:2).

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