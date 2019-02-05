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«Торонто» одержал разгромную победу над «Анахаймом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1

Торонто, Канада, 5 февраля 2019, 09:44 — REGNUM  «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Андреас Юнссон, также отличились Джон Таварес, Джейк Маззин, Коннор Браун и Вильям Нюландер.

В составе «Анахайма» единственную шайбу забросил форвард Рикард Ракелль.

На сегодняшний день «Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 67 очков в 52 матчах. «Анахайм» идёт на 25-м месте, в активе команды 51 очко в 53 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 6:1 (0:0, 3:0, 3:1).

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