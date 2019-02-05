Две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»

Нью-Йорк, США, , 09:37 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Адриан Кемпе, также отличились Анже Копитар и Тайлер Тоффоли. Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами.

В составе «Рейнджерс» точные броски на счету Криса Крайдера, Мики Зибанежада и Адама Маккуэйда.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 46 очков в 52 матчах. «Рейнджерс» идут на 21-м месте, в активе команды 52 очка в 52 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1).

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