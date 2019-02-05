«Филадельфия» одержала победу над «Ванкувером» в матче НХЛ

Филадельфия, США, , 09:17 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Филадельфии» отличились Шон Кутюрье и Якуб Ворачек. У «Ванкувера» точный бросок на счету Брока Бёзера.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 54 очка в 53 матчах. «Ванкувер» идёт на 18-м месте, в активе команды 54 очка в 53 играх.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

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