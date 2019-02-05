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Черчесов рассказал о состоянии Моуринью, упавшего на хоккейном матче

Спорт

Моуринью чувствует себя нормально

Балашиха, Московская область, 5 февраля 2019, 09:10 — REGNUM  Жозе Моуринью чувствует себя нормально после того, как упал на лёд перед хоккейным матчем между «Авангардом» и СКА. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который также посетил игру.

«С Жозе все нормально, волноваться не надо», — сказал Черчесов.

По его словам, главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов провел с консультацию с Моуринью, и с португальским тренером все будет нормально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жозе Моуринью упал на лёд после символического вбрасывания перед матчем «Авангард» — СКА. После церемонии он пошёл назад, но ковёр под ногой поехал, и тренер не удержал равновесие и упал. Хоккеисты помогли ему подняться.

Напомним, матч проходил в подмосковной Балашихе и завершился со счётом 2:0 в пользу «Авангарда».

Читайте ранее в этом сюжете: Жозе Моуринью упал на лёд в Балашихе перед матчем КХЛ

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