Фамилию футболиста Ракицкого убрали из состава сборной Украины на сайте ФФУ

Киев, , 08:29 — REGNUM Анкета украинского футболиста Ярослава Ракицкого исчезла с официального сайта Федерации футбола Украины (ФФУ) 4 февраля, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Бывший игрок «Зенита» и киевского «Динамо» Олег Саленко считает это событие неспортивным:

«На Украине скоро выборы, поэтому политика вмешивается во все сферы жизни. Людям навязывают мнение, что футболист делает что-то не так, если поехал в Россию. Однако называть состав сборной должен только главный тренер», — заявил он корреспонденту издания «Чемпионат».

По словам футболиста, Ракицкого, возможно, не будут звать в сборную Украины, но это должно иметь не политические, а спортивные мотивы.

«В сборной сейчас нужно наигрывать молодёжь, чтобы они успели влиться в состав. Ракицкий — возрастной игрок, которого нельзя назвать незаменимым», — считает Саленко.

Напомним, член сборной Украины по Футболу Ярослав Ракицкий стал игроком питерского «Зенита». Радостью по этому поводу он поделился в СМИ, что вызвало бурную реакцию «патриотической» общественности на Украине. Националисты стали требовать исключения игрока из состава сборной.

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